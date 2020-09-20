أعنف قصف منذ 6 أشهر.. روسيا تشنّ 30 غارة على مناطق المعارضة بإدلب

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النظام استهدف جنوب المدينة بالمدفعية

نقلت "رويترز" عن مصادر في المعارضة السورية، أن طائرات روسية قصفت إدلب شمال غرب سورية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، اليوم (الأحد)، في أعنف غارات منذ أن أدى اتفاق تركي روسي إلى وقف العمليات القتالية الرئيسية قبل نحو ستة أشهر.

من ناحيتهم ذكر شهود أن طائرات حربية قصفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، كما تعرضت منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب لقصف مدفعي عنيف من مواقع قريبة للنظام السوري.

من جانبه بيّن محمد رشيد، وهو مسؤول سابق في قوات المعارضة ومراقب طائرات متطوع تغطي شبكته القاعدة الجوية الروسية في محافظة اللاذقية الساحلية الغربية؛ أن هذه الغارات الثلاثين هي الأعنف حتى الآن منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

بدورها أشارت مراكز تعقب أخرى إلى أن طائرات روسية من طراز سوخوي قصفت منطقة حرش وقرية عرب سعيد غربي مدينة إدلب.

وأوضحت أن طائراتٍ مسيّرة مجهولة الهوية قصفت بلدتين يسيطر عليهما مقاتلو المعارضة في سهل الغاب غربي محافظة حماة.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات.