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وفاة و 191 إصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن

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وفاة و 191 إصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن وفاة و 191 إصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت، في الأردن، السبت ، 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 191 محلية، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكد إلى 4540، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبحسب الموجز الحكومي، توزعت الإصابات المحلية إلى، 88 في العاصمة عمّان، 44 في الزرقاء، 23 في البلقاء، 10 في الكرك، 10 في جرش، 7 في إربد، 1 في لواء الرمثا، 3 في الطفيلة، 3 في مأدبا، 1 في معان، و1 في عجلون، و5 إصابات خارجية بين القادمين، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وأعلن عن تسجيل 161 حالة شفاء من ، (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(156) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء.

وسُجّلت حالة وفاة في مستشفى التوتنجي لمصاب ليرتفع إجمالي الوفيات إلى (30) حالة.

وأجري (11484) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1057184) فحصاً.

جي بي سي نيوز

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