مقتل مطلوب وإصابة رجل أمن في مداهمة بمأدبا

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جي بي سي نيوز:- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان على اثر متابعة احد الاشخاص المطلوبين وبحقه 11 طلبا امنيا من بينها اطلاق عيارات نارية باتجاة مركز امن ذيبان ، فقد تم فجر اليوم تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الاشخاص في محافظة مادبا حيث توجهت قوة امنية للمكان لالقاء القبض عليه .

واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الامنية قام باطلاق عيارات نارية باتجاههم مما ادى لاصابة احد رجال الامن العام ( وهو قيد العلاج ) ، ونفذت على الفور قواعد الاشتباك وتم الرد عليه ومن معه بالمثل ما ادى الى اصابة الشخص المطلوب ووفاته واصابة شحص اخر ممن كانو برفقته وجرى ضبط سلاح ناري وبوشرت التحقيقات .