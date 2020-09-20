أخبار عاجلة

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مقتل مطلوب وإصابة رجل أمن في مداهمة بمأدبا

Print
مقتل مطلوب وإصابة رجل أمن في مداهمة بمأدبا مقتل مطلوب وإصابة رجل أمن في مداهمة بمأدبا

جي بي سي نيوز:- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان على اثر متابعة احد الاشخاص المطلوبين وبحقه 11 طلبا امنيا من بينها اطلاق عيارات نارية باتجاة مركز امن ذيبان ، فقد تم فجر اليوم تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الاشخاص في محافظة مادبا حيث توجهت قوة امنية للمكان لالقاء القبض عليه .

واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الامنية قام باطلاق عيارات نارية باتجاههم مما ادى لاصابة احد رجال الامن العام ( وهو قيد العلاج ) ، ونفذت على الفور قواعد الاشتباك وتم الرد عليه ومن معه بالمثل ما ادى الى اصابة الشخص المطلوب ووفاته واصابة شحص اخر ممن كانو برفقته وجرى ضبط سلاح ناري وبوشرت التحقيقات .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%

الملك : السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين

الملك : السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين

الحريري: قررت مساعدة اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية

الحريري: قررت مساعدة اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية

مصدر أمني يكشف سبب انفجار جنوب لبنان

مصدر أمني يكشف سبب انفجار جنوب لبنان

شبكة عيون الإخبارية