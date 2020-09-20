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رسالة إلى .. تعزيزات أميركية إلى سوريا

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رسالة إلى روسيا.. تعزيزات أميركية إلى سوريا رسالة إلى .. تعزيزات أميركية إلى سوريا

جي بي سي نيوز:- في تحرك بعد التوتر بين القوات الأميركية والروسية، أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، عن تعزيز انتشاره العسكري في شمال شرق سوريا على الرغم من جهود سابقة للحد من تواجده هناك.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بيل أوربان في بيان، إن القيادة "نشرت رادار سنتينال وكثفت الطلعات الجوية للمقاتلات الأميركية فوق قواتنا، ونشرت عربات برادلي القتالية لتعزيز القوات الأميركية" في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأميركي مع حلفائه الأكراد.

وأفاد مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، أن عدد العربات المدرعة التي تم إرسالها كتعزيزات لم يتجاوز الست، يرافقها "أقل من 100" جندي ، وفق "العربية" .

وأضاف أوربان دون أن يأتي على ذكر ، أن هذه التعزيزات تهدف إلى "المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف"، وأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى التصادم مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف في حال تطلب الأمر ذلك".

إشارة إلى روسيا
مع ذلك فإن المسؤول الأميركي الذي تحدث دون كشف هويته، اعتبر هذه الخطوة "إشارة واضحة إلى روسيا للالتزام بالعمليات المشتركة لمنع مخاطر التصادم، وأيضا لروسيا وأفرقاء آخرين لتجنب الاستفزازات غير الآمنة وغير المهنية في شمال شرق سوريا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمر بسحب مدرعات برادلي من سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في إطار محاولته أوائل عام 2019 سحب جميع قواته من هناك، قبل أن يعود ويوافق على ترك المئات من الجنود الأميركيين لحماية آبار النفط.

مواجهة مع القوات الروسية
وقد أدت بعض الحوادث في الأسابيع الأخيرة في شمال شرق سوريا إلى وضع الجيش الأميركي في مواجهة مع القوات الروسية المنتشرة الآن على الحدود مع تركيا بموجب اتفاق مع أنقرة.

وأصيب في نهاية شهر آب/أغسطس سبعة جنود أميركيين بجروح في حادث تصادم مع عربات قتالية روسية.

وأظهرت مقاطع نشرت على تويتر، مدرعات ومروحيات روسية تحاول منع عربات أميركية من التقدم ومن ثم إجبارها على الخروج من المنطقة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل واين ماروتو في بيان آخر، إنه قد تم نقل التعزيزات جوا من قاعدة في الكويت.

 

جي بي سي نيوز

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