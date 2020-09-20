النصر لتأكيد الصدارة وعبور السد.. والتعاون للتأهل من عنق الزجاجة

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في المنعطف الخطر من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا

يلتقي النصر السعودي نظيره السد القطري، غدًا الاثنين، في الدوحة في الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم (المجموعة الرابعة).

وضَمِن النصر وصيف نسخة 1995 تأهله إلى الدور الثاني بإحرازه عشر نقاط من أربع مباريات، في ظل تألق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، فيما يملك السد 8 نقاط، مقابل 3 لسباهان أصفهان الإيراني، وأخيراً العين الإماراتي بنقطة واحدة.



وكانت مباراة الذهاب -التي أقيمت في الرياض في فبراير الماضي- انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، قبل تعليق المنافسة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ومتابعة مباريات غرب القارة في المدة الحالية بنظام التجمع في الدوحة.



ومع أن النصر حسم تأهله رسمياً إلا أنه يسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع توالياً الذي يضمن له الصدارة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام العين.



في المقابل يحتاج السد -بطل نسختي 1989 و2011- إلى نقطة واحدة ليضمن التأهل برفقة النصر.



وكان الفريقان التقيا في ربع نهائي نسخة 2019 ففاز النصر ذهاباً على أرضه 2-1، وخسر إياباً 3-1.

التعاون- الشارقة

يسعى التعاون السعودي إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل لدور الـ16 عندما يلتقي الشارقة الإماراتي غداً لصالح المجموعة الثالثة.

ومع نتائج الجولة الرابعة للمجموعة باتت الفرق الأربعة تملك حظوظاً قوية في المنافسة على التأهل بعد فوز الشارقة الإماراتي على الدحيل القطري 4-2، وبيرسيبوليس الإيراني على التعاون السعودي 1-0؛ إذ يحتل التعاون المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن الدحيل "الثالث" وخلف بيرسيبوليس "المتصدر" 7 نقاط" بنقطة واحدة، ويحتاج للفوز غداً لضمان الإبقاء على حظوظه.