الكويت: 385 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99434 حالة

أعلنت الكويت تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 99434 حالة، في حين سُجّلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 584 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 670 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 90168 حالة.

فيروس كورونا الجديد