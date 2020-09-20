مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم "الصحة اليمنية" أجهزة طبية متخصصة

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لتوزيعها على عدد من المستشفيات

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية؛ أجهزة لتخطيط الدماغ وأجهزة خاصة بصدمات القلب لتوزيعها على مستشفى الجمهورية بعدن، ومستشفى الخوخة بالحديدة، وهيئة مستشفى الثورة بتعز والمخا، إضافة إلى مستشفى الصومعة بمحافظة البيضاء.

ونوه وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي إلى دعم مركز الملك سلمان للإغاثة بالأجهزة الطبية المهمة التي ستساعد الكادر الطبي في تحسين الخدمة العلاجية للمرضى على نحو أفضل، مشيرًا إلى أن المركز يُعد داعمًا رئيسيًّا للقطاع الصحي في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.