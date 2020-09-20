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أمير تبوك يستقبل مدير فرع "الأمر بالمعروف" بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل مدير فرع "الأمر بالمعروف" بالمنطقة أمير تبوك يستقبل مدير فرع "الأمر بالمعروف" بالمنطقة
تمنى له التوفيق في مجال عمله الجديد

أمير تبوك يستقبل مدير فرع

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديراً لفرع الهيئة بالمنطقة.

ورحب أمير منطقة تبوك بمدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في مجال عمله، ومثنياً على الدور الرائد الذي تضطلع به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأعرب "ضامري" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حسن الاستقبال، وتوجيهاته السديدة التي ستكون نبراساً له في عمله الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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