تدشين أكبر مستودع آلي بالسعودية لتلبية الاحتياجات الطبية للجهات الحكومية

★ ★ ★ ★ ★

الرياض – مباشر: أعلنت شركة نوبكو، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد عن تدشين أكبر مستودعاتها في المملكة العربية السعودية، على مساحة 300 ألف متر مربع؛ بهدف توفير حلول متكاملة وشاملة في مجال التخزين والتوزيع لخدمة القطاعات الصحية الحكومية.

وأوضحت نوبكو، في بيان لها، أنها بدأت التشغيل الفعلي لمستودعها الجديد بالتعاون مع شركة بن زقر الرائدة في التوزيع والخدمات اللوجستية، وهو يعتبر من المستودعات المجهزة بأحدث التقنيات والخدمات اللوجستية المتطورة التي جعلت منه مستودعا آلياً بشكل متكامل.

وقال الرئيس التنفيذي لنوبكو، فهد بن محمد الشبل، إن تدشين مستودع الشركة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وبالتعاون مع شركة بن زقر التجارية، يؤكد على دور القطاع الخاص في دعم القطاعات الصحية الحكومية وتوفير بنود طبية متطورة ترتقي بالخدمات الطبية وتسهم في تحقيق صحة مستدامة للمجتمع السعودي.

وبين الشبل، أن نوبكو سارعت عقب ظهور جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19، في بدء تشغيل المستودع وتجهيزه في وقت قياسي لزيادة وتيرة الدعم للمنشآت الصحية، ونجحت على الوجه الأكمل في توفير البنود الطبية التي تنسجم بشكل تام مع البروتوكولات المعتمدة والإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة.

وبحسب البيان، تتجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية للمستودع 50 ألف طبلية تخزين، ويعمل بطاقة تشغيلية تفوق الـ 3000 طبلية يومياً، وهو مجهز بأكثر من 56 بوابة لتعبئة وتفريغ الحاويات، مع مواقف لاستقبال 180 شاحنة في وقت واحد، ما يجعل منه المركز اللوجستي الأكبر في المنطقة الغربية والمملكة.

وذكرت نوبكو، في بيانها، أن عمليات التشغيل بالمستودع تشير لاستلام 20 ألف طبلية بنود طبية منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي 2020، ساهمت في تلبية احتياجات القطاع الصحي في المملكة خلال الخمسين يوماً الأولى للتشغيل.

وأكدت الشركة، أن مستودع نوبكو بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في المملكة، حيث تم تجهيزه وفق أحدث المعايير العالمية، وبآليات متطورة لتسهيل عمليات التخزين والتوزيع والنقل والخدمات المضافة، التي تجعل منه مستودعاً متكاملاً لإدارة وحفظ المحزون الاستراتيجي للقطاع الصحي، وإدارة وخدمة عدد من القطاعات الصحية في المملكة والمنطقة الغربية.

وأشارت، إلى أنه ساعد على ذلك وجود المستودع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كأحد أكبر المنصات اللوجستية الهامّة في المملكة، والتي تحمل آفاقاً واعدة للشركات والمستثمرين بفضل البنية التحتية العصرية والمتكاملة التي تتميز بها، إضافةً إلى كونها نافذة تنظيمية واحدة لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، وإتاحة ممارسة الأعمال في بيئة محفزة.

وتأسست نوبكو عام 2009 برأس مال 1.5 مليار ريال، وتعد نوبكو الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي، التخزين، والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتستهدف نوبكو أمرين أساسين؛ الأول رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين مرافق الرعاية الصحية بشكل استراتيجي في جميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية في المملكة، والثاني رفع كفاءة الإنفاق فيما يتعلق بمشتريات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بدءا من وزارة الصحة والخدمات الطبية بالحرس الوطني، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمدن الجامعية، والمستشفيات التخصصية.

وبلغ حجم مشتريات الشركة سنويا 20 مليار ريال، تمثل الأدوية النسبة الأكبر منها إلى جانب الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ترشيحات:

السعودية تعتمد لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة: "20 ألف للرخصة"

رسمياً.. السعودية تُقر اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأجور