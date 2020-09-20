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الشلهوب يصل الدوحة لتعزيز صفوف الهلال قبل موقعة خودرو الإيراني

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الشلهوب يصل الدوحة لتعزيز صفوف الهلال قبل موقعة خودرو الإيراني الشلهوب يصل الدوحة لتعزيز صفوف الهلال قبل موقعة خودرو الإيراني

الشلهوب يصل الدوحة لتعزيز صفوف الهلال قبل موقعة خودرو الإيراني

وصل نجم كرة القدم محمد الشلهوب إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد لتعزيز صفوف الهلال في دوري أبطال آسيا.

وكانت إدارة الهلال قد طلبت من الشلهوب الالتحاق بالبعثة، رغم أنه أعلن الاعتزال بعد الفوز ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن اللاعب وافق على طلب الزعيم.

وجاء استدعاء الشلهوب بعد ارتفاع عدد اللاعبين المصابين في الفريق بفيروس كورونا إلى 15، وقد أجري للاعب فحص كوفيد 19 أمس وجاءت نتيجته سلبية.

يذكر أن نجم الهلال كان قد أعلن الاعتزال قبل نحو 10 أيام.

ويلعب حامل اللقب اليوم مباراة ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدور الأول ضد شاهر خودرو الإيراني.

وكان مجلس إدارة الهلال طلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل هذا اللقاء نظراً لزيادة أعداد اللاعبين المصابين بالفيروس أمس السبت.محمد الشلهوب الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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