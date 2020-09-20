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"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً باتجاه جازان

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"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً باتجاه جازان "التعاون الإسلامي" تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً باتجاه جازان
أكدت وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حدودها

أدانت منظمة التعاون الإسلامي إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج عنه إصابة خمسة مدنيين وتضرر مركبات مدنية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد للممارسات الإرهابية الحوثية التي تستهدف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حدودها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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