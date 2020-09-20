أخبار عاجلة

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر -
مدرب الهلال "رازفان": ما تعرض له فريقي من ظلم يؤكد أن هناك مصلحة لفريق آخر -
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدرب التعاون "كارتيرون": العمل الجماعي سيظهر الفريق بشكل مميز

Print
قال إن فريقه جاهز لمواجهة الشارقة في دوري الأبطال

مدرب التعاون

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون "الفرنسي" باتريس كارتيرون، إن ضغط المباريات المتتالية في زمن قصير منعه من التعرف على لاعبي فريقه بشكل أكبر، مشيراً إلى أنهم يسعون لتقديم صورة جيدة عن التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا .

وتابع كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الشارقة الإماراتي غدًا الاثنين: "نلعب مباريات متتالية بوقت قصير الأمر الذي يمنعني من التعرف بشكل أكبر على المجموعة، لكن مجملاً في المباراة الماضية كان لدينا إيجابيات عدة يمكن البناء عليها وتطويرها من أجل تحسين مستوى الفريق ومن خلال العمل الجماعي سيظهر الفريق بشكل مميز".

مدرب التعاون باتريس كارتيرون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد

"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة

"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة

شبكة عيون الإخبارية