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بريطانيا أمام مفترق طرق في مواجهة "كورونا" .. إما تطبيق القواعد أو العزل العام

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بريطانيا أمام مفترق طرق في مواجهة "كورونا" .. إما تطبيق القواعد أو العزل العام بريطانيا أمام مفترق طرق في مواجهة "كورونا" .. إما تطبيق القواعد أو العزل العام
غداة فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن يخالفون الإجراءات

بريطانيا أمام مفترق طرق في مواجهة

أفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأحد)، بأن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، محذرًا من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية لوقف انتشار المرض.

وذكر "هانكوك" لقناة "سكاي نيوز"، أن البلاد تواجه نقطة حاسمة، والخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد، أو الاضطرار لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (12900 دولار) لمن يخالفون في إنجلترا قواعد جديدة تلزمهم بالعزل الذاتي إذا خالطوا مصابًا بـ"كوفيد-19".

وإضافة إلى تشديد قيود التجمعات في أنحاء البلاد، فرضت مدن ومناطق في بريطانيا إجراءات عزل محلية تضع قيودا إضافية أكثر صرامة تتعلق بعدد ومكان اجتماع الأفراد.

وشهدت حالات العدوى بـ"كوفيد-19"، تزايدًا حادًا فاق أربعة آلاف يوميًا في الأسابيع الماضية في بريطانيا ووصف "جونسون" وضع التفشي بأنه موجة ثانية، بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودًا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض.وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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