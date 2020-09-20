"دوائي" تحتفي بـ"يوم الصيدلي السعودي".. إنجازات وتحدّيات

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أطلقت حملة افتراضية تحت شعار "تعايش بسكينة" استفاد منها مليونا شخص

احتفت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، بفعاليات يوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام، والذي يهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وعرض الصعوبات والتحديات أمام المهنة.

وأطلقت "الجمعية" بهذه المناسبة حملة افتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة من وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة" تجاوز عدد المستفيدين منها حتى الآن مليوني مستفيد. يذكر أن الإعلان عن هذا اليوم المهني بدأ من قبل مجموعة (صيدلي ولي بصمة) التطوعية، التي نتج عنها لاحقاً الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (دوائي)، في عام 2013م خلال حدث الإبداع والابتكار pharmacy CSF، بحضور أكثر من 500الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي دوائي