أخبار عاجلة

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر -
مدرب الهلال "رازفان": ما تعرض له فريقي من ظلم يؤكد أن هناك مصلحة لفريق آخر -
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المطيري" أمينًا عامًّا لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة

Print
"المطيري" أمينًا عامًّا لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة "المطيري" أمينًا عامًّا لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة

‏تلقى الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، التهاني والتبريكات، بمناسبة تكليفه "أمينًا عامًّا" لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

ويعتبر المطيري من الكفاءات المميزة قيادات القطاع الثالث ذات التأثير في نجاح أعمال المؤسسات الخيرية والتطوعية، ومن المتفانين في مجاله، كما صدر له عدد من المؤلفات في علم الإدارة.

وقدم المطيري الشكر والتقدير على هذه الثقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، ومقدمًا كل التفاني والمزيد من الجهد بما يخدم دينه ووطنه وقيادته ويحقق الدور الريادي في مخرجات الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع الثالث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد

"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة

"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة

شبكة عيون الإخبارية