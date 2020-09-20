فيتوريا: أمامنا مهمة جديدة ومباراة مختلفة.. الدوسري: الفريق الكبير يجب أن يحافظ على صدارته

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في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النصر ونظيره السد القطري

قال روي فيتوريا مدرب النصر: أمامنا مهمة جديدة ومباراة مختلفة بين فريقين يملكون الإمكانيات، السد لم يتأهل حتى الآن؛ لكننا تأهلنا وطموحنا ما زال نفسه وهو الفوز فقط وتكملة سلسلة الفوز لإثبات وجود ثقافة الفوز.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النصر ونظيره السد القطري لحساب مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وأضاف: المباراة ستكون صعبة، ولن تكون سهلة أمام خصم صعب؛ لكن فريقنا جيد، ونتوقع أن تكون مباراة مميزة، مدركين تمامًا لإمكانيات الخصم الفردية والجماعية ومستعدون لها؛ حيث عملنا يتم من خلال تكتيك وتجهيز مسبق، ولا نغير كثيرًا في رؤيتنا التي نستخدمها بناء على الخصم الذي سنلعب معه.

وتابع: بالتأكيد يجب أن نسيطر على مجريات المباريات؛ لكن لا يمكن أن نغير تكتيكنا كاملًا من أجل اللعب أمام خصم معين؛ فاللاعبون يعرفون ما عليهم تمامًا، لدينا خصم جيد غدًا، والسد كذلك يعرف أننا فريق قوي جدًّا.

وأوضح فيتوريا: لا أريد الحديث عن مباراة الموسم الماضي، أعتقد أن هناك فريقين جيدين، ونحن سنلعب من أجل الفوز فقط، غدًا سنلعب من أجل الفوز فقط وليس غيره، ولاعبونا جاهزون، العقلية التي نملكها أننا نريد الفوز في كل مباراة وأمام أي فريق كان.

من جانبه قال الكابتن عبدالرحمن الدوسري: صحيح أننا تأهلنا؛ لكن الفريق الكبير يجب أن يتأهل وهو محافظ على صدارته ومتواصل في تحقيق الانتصارات.

وتابع: لم ننتهِ بعدُ من دور المجموعات، وما زال أمامنا مباراتين، نريد تحقيق الفوز فيها كاملة بإذن الله، النصر يملك هجومًا مميزًا جدًّا، وكما يشاهد الجميع هناك إضافات كبيرة محلية للفريق، وبإذن الله سيستفيد الفريق من وجودها.

مدرب النصر روي فيتوريا