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يخدم المواطنين والحركة السياحية.. وزير النقل يتفقد مشروع محور شمال الأقصر

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يخدم المواطنين والحركة السياحية.. وزير النقل يتفقد مشروع محور شمال الأقصر يخدم المواطنين والحركة السياحية.. وزير النقل يتفقد مشروع محور شمال الأقصر

مصراوي Masrawy

11:20 ص الأحد 20 سبتمبر 2020

قال المهندس كامل الوزير، خلال جولته، اليوم الأحد، بمحافظتَي الأقصر وأسوان، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل؛ ومنها محور شمال الأقصر، إن استكمال المحور سيسهم في خدمة الحركة السياحية خصوصًا الوافدة من البحر الأحمر، وتسهيل حركة المرور بالأقصر؛ لأنه سيكون محورًا بديلًا لطريق المطار.

ووجه الوزير قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق أسوان الشرقي (كوبري يسي) ضمن أعمال استكمال المحور.

وتفقد وزير النقل، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، موقع محور شمال الأقصر الذي يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي مرورًا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولي، والذي يتقاطع مع طريق مصر- أسوان الزراعي الشرقي، مرورًا بخط السكة الحديد، ووصولًا إلى طريق الأقصر- مركز الزينية.

وتفقد الوزير أيضًا عددًا من قطاعات المشروع؛ منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد، حيث أكد الوزير أن وزارة النقل لديها خطة لعمل ٣٣ كوبري بديلًا للمزلقانات الأكثر خطورة، وأنه جار العمل حاليًّا في ١٣ كوبري منها، وأن أهمية هذه الكباري تتمثل في أنها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

ثم تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة- أسوان الزراعي الغربي، والطريق الصحراوي الغربي، والذي سيسهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.

جدير بالذكر أن المحور قد بدأ العمل فيه منذ عام ٢٠٠٨ ثم توقف لوجود عدد من العوائق التي تمت إزالتها خلال الفترة الماضية.

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