أخبار عاجلة

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر -
مدرب الهلال "رازفان": ما تعرض له فريقي من ظلم يؤكد أن هناك مصلحة لفريق آخر -
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اغتيال بـ"رأس دبوس".. تفاصيل محاولة "تسميم "

Print
اغتيال بـ"رأس دبوس".. تفاصيل محاولة "تسميم ترامب" اغتيال بـ"رأس دبوس".. تفاصيل محاولة "تسميم "
سر الرسالة القادمة من كندا للبيت الأبيض

اغتيال بـ

بعد ساعات على نقل وسائل إعلامية عدة، السبت، اعتراض رسالة كانت موجهة إلى البيت الأبيض، احتوت على مادة اتضح أنها غاز الريسين السام؛ اتضحت تفاصيل عدة بشأن الواقعة التي وصفها البعض بمحاولة تسميم الرئيس الأمريكي دونالد .

قادمة من كندا

وكانت مصادر منها صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي.إن.إن"، و"وول ستريت جورنال"، قد قالت إن الرسالة التي يُعتقد أنها مرسلة من كندا؛ تم اعتراضها في مركز للبريد الحكومي قبل وصولها إلى البيت الأبيض.

وذكرت "سي إن إن" تحديدًا أن الرسالة السامة كانت موجهة إلى الرئيس ترامب، ونقلت عن مسؤولي إنفاذ القانون، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية يحققان في أمر هذه الحزمة السامة.

وردًّا على سؤال عن التقارير الإعلامية، أكد مكتب التحقيقات الاتحادي أن المكتب، وجهاز الخدمة السرية الأمريكية، وخدمة فحص الطرود البريدية؛ يتفحصون رسالة مريبة وصلت إلى منشأة بريدية تابعة للحكومة الأمريكية؛ ولكن "في الوقت الراهن لا يوجد تهديد محدد للسلامة العامة"؛ بحسب ما نقلته "رويترز".

وقد أحجم كل من البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية عن التعليق.

سم الريسين

ويوجد الريسين بشكل طبيعي في بذور الخروع؛ لكن الأمر يتطلب إجراء لتحويله إلى سلاح بيولوجي. ويمكن لغاز الريسين أن يسبب الوفاة خلال 36 إلى 72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة منه مثل رأس دبوس. ولا يوجد أي ترياق معروف لهذه المادة السامة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

محاولات اغتيال بالسم

وكان هناك العديد من الحوادث ذات الصلة برسائل تحتوي على غاز الريسين، مرسلة بالبريد إلى مسؤولين أمريكيين.

وفي عام 2018، جرى اتهام رجل من ولاية يوتا يدعى ويليام كلايد ألين، بتوجيه تهديدات متعلقة بالريسين؛ منها تهديد بالبريد لترامب، ومسؤولين اتحاديين آخرين؛ منهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي.

وكانت جميع الرسائل "تحتوي على مادة بذور الخروع". ولا يزال ألين قيد الاحتجاز.

وأدين شخصان في حادثين منفصلين بإرسال رسائل تحتوي على الريسين إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وفي مايو 2014، حُكِم على رجل من ولاية مسيسيبي يدعى جيمس إيفريت دوتشكي، بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد إقراره بالذنب في إرسال رسائل تحتوي على المادة القاتلة إلى أوباما، وإلى سناتور أمريكي، وأحد القضاة في الولاية.

وفي يوليو 2014، حُكم على ممثل من تكساس بالسجن 18 عامًا، بتهمة إرسال رسائل بريدية تحتوي على الريسين إلى أوباما ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الانتخابات الأمريكية: ترامب يقود الولايات المتحدة نحو مكان مُظلم

الانتخابات الأمريكية: ترامب يقود الولايات المتحدة نحو مكان مُظلم

"ترامب" يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة لو خسر الانتخابات

"ترامب" يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة لو خسر الانتخابات

ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية

ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية

ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية

ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية

شبكة عيون الإخبارية