أخبار عاجلة

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر -
مدرب الهلال "رازفان": ما تعرض له فريقي من ظلم يؤكد أن هناك مصلحة لفريق آخر -
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور "عشاء في السماء" تجربة سياحية في قلب أوروبا قيمتها ألف ريال

Print
لا يمكن الحجز إلا بعد أسبوع

بالصور

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشاطًا جديدًا في عالم المطاعم السياحية؛ حيث ظهر مطعم "عشاء في السماء" في مملكة بلجيكا وسط أوروبا الذي انطلق إلى العالمية، وأصبحت له فروع في نحو 60 دولة منذ افتتاحه عام 2006 وتقوم فكرته على جلوس السياح في مقاعد مع تأمينهم بشكل جيد، وربطهم مع الأعمدة الفولاذية، ويجلسون حول طاولة مثبتة في رافعة؛ بينما يتولى طهاة مشهورون إعداد الطعام وتقديمه لهم، مع وجود عازفين على الآلات ليستمتع السياح بالأجواء الخيالية.

والمطعم البلجيكي معلق على ارتفاع 50 مترًا؛ إذ أعاد المطعم فتح أبوابه بعد فترة العزل العام؛ للحد من انتشار ، مع الحرص على التباعد الاجتماعي بين زبائنه في السماء، وتُظهر الصور أن طاولات المطعم محجوزة مقدمًا لمدة أسبوع على الأقل؛ مما يعكس مدى الإقبال عليه.

وكان المطعم المعلق يستوعب 22 شخصًا يجلسون أمام طاولة واحدة؛ لكن في زمن كورونا أصبح يستوعب ما يصل إلى 32 شخصًا؛ على أن يجلس كل أربعة منهم أمام طاولة.. وتفصل بين الطاولات مسافة، وأتيحت مساحة أكبر لحركة الطهاة ومقدمي الخدمة؛ وفق "رويترز".

ويقدم المطعم الخدمة بـ295 يورو (350 دولارًا) بما يقارب 1000 ريال سعودي للشخص.

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

بالصور

أوروبا المطاعم السياحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية