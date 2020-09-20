نجران.. إنجاز 95% من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف

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الأمانة: سيسهم في الحد من مخاطرها ودرء أضرارها.. قنوات صندوقية

أنجزت أمانة منطقة نجران 95% من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف، بتكلفة إجمالية 84.574.493 ريالًا.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن المشروع عبارة عن قنوات صندوقية بطول تقريبي 7450 مترًا للمسار الرئيسي، وأربع فتحات جانبية تتكون من أحواض تجميع، ومجموعة من الجدران الاستنادية، وقنوات صندوقية تربط على قنوات المسار الرئيسي؛ بغرض تصريف السيول من شعاب أحياء مراطة عبر طريق الأمير نايف وطريق الحراج حتى وادي نجران.

وبيّن أن الأمانة أنجزت العديد من مشروعات تصريف السيول التي ستسهم -بإذن الله تعالى- في الحد من مخاطر السيول ودرء أضرارها، إضافة إلى المشروعات التي لا تزال تحت الدراسة؛ تمهيدًا لطرحها وترسيتها؛ حرصًا من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال.أمانة منطقة نجران