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شريط الذكريات بمنزله.. شاهد تكريم أقدم محافظ للأفلاج والفاصل 40 عامًا

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مبادرة اجتماعية نفّذتها لجنة تنمية المحافظة احتفاءً باليوم الوطني 90 للمملكة

شريط الذكريات بمنزله.. شاهد تكريم أقدم محافظ للأفلاج والفاصل 40 عامًا

تصوير: أنس عيسى: كرّمت لجنة تنمية الأفلاج، أقدم محافظ لمحافظة الأفلاج، الذي تولى مهام إدارة المحافظة قبل نحو 40 عامًا؛ وذلك احتفاء بمناسبة اليوم الوطني 90.

وفي مبادرة اجتماعية قام رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان وعدد من أعضاء اللجنة، مساء أمس السبت، بزيارة لأقدم محافظ لمحافظة الأفلاج عبدالله بن سعد بن مسعود في منزله بمركز الشعراء وتكريمه؛ تقديرًا لجهوده التي استمرت نحو 40 عامًا في الخدمة.

وشهد اللقاء إعادة شريط الذكريات لأيام مضت ومواقف ما زالت حية في خلد "ابن مسعود"؛ إبان توليه مهام أعماله محافظًا لمحافظة الأفلاج، والنهضة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- كما ثمّن "عبدالله بن مسعود" في ختام الزيارة للجنة الأفلاج، هذه المبادرة التي تجسّد دورها الاجتماعي.

وكان "ابن مسعود" قد عمل مستشارًا بإمارة الرياض، ثم عُيِّن محافظًا للزلفي عام ١٣٩١، وبعدها محافظًا لمحافظة عفيف، ثم محافظًا لمحافظة الأفلاج عام 1402هـ، واستمر في ذلك المنصب عشر سنوات، بعدها محافظًا لوادي الدواسر، ثم محافظًا للمجمعة قبل تقاعده.

شريط الذكريات بمنزله.. شاهد تكريم أقدم محافظ للأفلاج والفاصل 40 عامًا

شريط الذكريات بمنزله.. شاهد تكريم أقدم محافظ للأفلاج والفاصل 40 عامًا

شريط الذكريات بمنزله.. شاهد تكريم أقدم محافظ للأفلاج والفاصل 40 عامًا

لجنة تنمية الأفلاج محافظ لمحافظة الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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