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تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

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روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي
ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و103399

روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلن المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، اليوم الأحد، عن تسجيل 6148 إصابة جديدة بالفيروس، وهي ثاني حصيلة يومية على التوالي تتجاوز مستوى 6 آلاف إصابة منذ نحو شهرين.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و103399.

وتوفي خلال الساعات الـ24 الماضية 79 شخصًا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19418 حالة حتى الآن.

وقال المركز الروسي لمكافحة : إن عدد الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي الوباء، ارتفع بواقع 2895 خلال اليوم الماضي؛ لتصبح حصيلة المتعافين 909357 شخصًا.

وتم تسجيل 860 إصابة في العاصمة موسكو، أكبر المدن الروسية تضررًا من تفشي الوباء؛ ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس فيها 276493 إصابة، و5057 حالة وفاة حتى الآن.

ويعود الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي تسجله السلطات الصحية خلال الأيام الأخيرة، إلى الزيادة في عدد الاختبارات للكشف عن الفيروس؛ بالتزامن مع العودة المدرسية وانتهاء العطل الصيفية وعودة الحياة إلى نشاطها الطبيعي. فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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