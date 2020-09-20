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"أمانة المدينة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بالعزيزية

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"أمانة المدينة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بالعزيزية "أمانة المدينة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بالعزيزية
بمساحة تبلغ 2831 م2 وبنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد تبلغ 25 سنة

أعلنت أمانة المدينة المنوّرة فرصة استثمارية في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة سوق تجاري، في أرض فضاء واقعة بتقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز "الجامعات" بمنطقة العزيزية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضحت أمانة المنطقة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل (سوق تجاري) بمساحة تبلغ 2831 متراً مربعاً، وبنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد تبلغ 25 سنة.

ودعت "الأمانة" المستثمرين، إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب، والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونياً، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 19 صفر 1442هـ.

وبيّنت أن الفرصة الاستثمارية تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها "الأمانة" بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعدّدة لأهالي المدينة المنورة.أمانة المدينة المنوّرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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