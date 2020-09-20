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بعدة مراحل.. بلدية القطيف تُطلق حملة لتوحيد واجهات المحال التجارية

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بعدة مراحل.. بلدية القطيف تُطلق حملة لتوحيد واجهات المحال التجارية بعدة مراحل.. بلدية القطيف تُطلق حملة لتوحيد واجهات المحال التجارية
في بادرة لمعالجة التلوّث البصري وتحسين المشهد الحضري للمحافظة

بعدة مراحل.. بلدية القطيف تُطلق حملة لتوحيد واجهات المحال التجارية

أطلقت بلدية محافظة القطيف، حملة لتحسين لوحات المحال التجارية في الشوارع الرئيسة والفرعية، وذلك ضمن برنامج تحسين اللوحات التجارية، ومبادرة معالجة التلوّث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أنَّ الحملة تنقسم إلى مراحل عدة، منها: مرحلة الحلول السريعة، وتشمل عدداً من عناصر التشوّه البصري، ضمنها إزالة اللوحات التجارية والدعائية المخالفة، ومرحلة الحلول المتوسطة، وتشمل تحسين المحاور الحيوية (الطرق الرئيسة)، وأحد عناصر تحسين المحاور هو تطوير وتحسين واجهات المباني بما فيها لوحات المحال التجارية، ومرحلة الحلول طويلة الأمد وتهدف إلى المحافظة على المشهد الحضري من خلال استمرار التقيد بالمواصفات والمعايير والتصاميم التي تساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة.

وأكّد المهندس الحسيني، سعي البلدية من خلال هذه الحملة للارتقاء بالمشهد الحضري من خلال برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030م الذي يُعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري عبر معالجة أكثر من (17) مظهراً مسبّباً للتشوّه البصري، وسعي المملكة في الحفاظ على الهوية العمرانية .بلدية محافظة القطيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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