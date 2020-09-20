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المدينة المنوّرة.. 2149 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 107 منشآت خلال أسبوع

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المدينة المنوّرة.. 2149 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 107 منشآت خلال أسبوع المدينة المنوّرة.. 2149 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 107 منشآت خلال أسبوع
قامت بها "الأمانة" للتأكّد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحال التجارية

المدينة المنوّرة.. 2149 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 107 منشآت خلال أسبوع

نفّذت أمانة المدينة المنوّرة منذ مطلع الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2149 جولة رقابية قامت بها الفرق الرقابية الميدانية على عدد من الأسواق المركزية والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحال التجارية والغذائية، والتأكّد من إحكام الرقابة الصحية تم خلالها إصدار 954 إشعاراً ومخالفة في المراكز التجارية، وإغلاق 107 منشآت و21 مخالفة للتدابير الصحية؛ لمخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة ضد .

كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم 35 موقعاً و7929 آلية ومعدة وحاوية ضمن جولات الإصحاح البيئي التي بلغت 35 جولة بمشاركة مجموعة من كوادر النظافة والإصحاح البيئي البشرية، وتم رفع 10.541 طناً من النفايات المنزلية، وإزالة 30.363 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وإتلاف 8593 كيلو جراماً من المواد ضمن جولات أعمال النظافة التي بلغت 395 جولة، إضافة إلى سحب 466 عيّنة من عيّنات الأغذية وفحصها عن طريق المختبر المركزي، وتحرص الأمانة على سحب عيّنات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والتأكّد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها.

وأكّدت أمانة المدينة المنوّرة استمرارية الجولات الرقابية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، داعية إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من عبر مركز البلاغات 940.أمانة المدينة المنوّرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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