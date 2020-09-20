مكتب تعليم صامطة يقيم لقاءً افتراضيًّا حول "دور الأسرة في التعليم عن بُعد"

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"عريبي": لم يقصر الوطن في توفير كل ما يضمن استمرار مسيرة التعليم لأبنائنا

أقام مكتب تعليم صامطة -ممثلًا في وحدتي الرعاية السلوكية والتوجيه والإرشاد- لقاءً افتراضيًّا تربويًّا لأولياء الأمور بعنوان "دور الأسرة في التعليم عن بُعد"، بحضور رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة بنات عائشة بنت حسن عريبي، ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان مريم بنت محمد عطيف.

ورحّبت "عريبي" بمديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان، وبالمشرفات وأولياء أمور الطالبات.

وقالت "عريبي": لنقف وقفة لمراجعة الإنجازات وتصويب المسارات والاستفادة من المبادرات التي تخدم العملية التعليمية وتعمل على تجويدها.

وأضافت: لنبحث مع الأسر وأولياء الأمور ما لنا وما علينا، وكيف تلقفت الأيادي المنجزة والعقول المبدعة منصة مدرستي عن بُعد من قيادات مدرسية وفِرَق دعم، واحتضنتها بكل عناية وتعاملت بكل روية مع ما يعترضها من تحديات، وأقف احترامًا لإنجازات الجميع القيادات والأسر وفِرَق الدعم التي أثبتت أنها يد الوطن البنّاءة وساعده القوي المنجز ودرع الوطن الوافي، وهذا هو المأمول فيهم؛ فلم يقصر الوطن في توفير كل ما يضمن استمرار مسيرة التعليم لأبنائنا وتذليل العقبات ودور القيادات والأسر وتعليمهم وتدريبهم وإعدادهم لمثل هذه المواقف الحاسمة، ولا ننسى دور مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي في الدعم والتواصل الدائم، وتذليل ما يعترض عليه؛ فشكرًا للجميع باسم الوطن، وشكرًا لإنجازكم الذي يتحدث عنه الجميع في كل أرجاء الوطن.

وشهد اللقاء محاور عدة أهمها متابعة الأبناء ودور ولي الأمر في حساب منصة مدرستي والانضباط وطرائق الاستذكار الجيد والسلوك والنظم والخلق المعلومات والاستعداد للاختبارات المركزية.

مكتب تعليم صامطة التعليم عن بُعد