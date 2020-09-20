غدًا آخر أيام الصيف.. "المسند" يبلور الاعتدال الخريفي بين بدء ونهاية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: غدًا آخر يوم في فصل #الصيف الذي بلغ طوله 94 يومًا.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يوم الثلاثاء 22 سبتمبر أول فصل #الخريف (الاعتدال الخريفي)، ونعني به نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف".
وتابع: "يوم الثلاثاء 22 سبتمبر يتعادل طول الليل مع النهار في كل العالم تقريبًا؛ وفقًا لتقسيم علماء المناخ #الخريف يدخل في 1 سبتمبر بينما حساب الطوالع يدخل في 6 سبتمبر".
وأردف: "وفقًا لحركة الشمس وتعامدها على خط الاستواء؛ فإن الخريف يدخل في 22 أو 23 سبتمبر".
واستطرد: "الاعتدال الخريفي يعد الاعتدال الثاني خلال السنة الميلادية بعد الاعتدال الربيعي في 21 مارس الماضي".
وأشار إلى أن يوم الثلاثاء القادم 22 سبتمبر يدخل فصل #الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل #الشتاء؛ بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل #الخريف مودعين #الصيف.حالة الطقس الأرصاد