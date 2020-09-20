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الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني" تحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول

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الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني" تحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني" تحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول
دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات

الأمطار تواعد الباحة.. و

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبني حسن وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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