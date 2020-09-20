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صفقة اللحظات الأخيرة... "" يبارك اتفاق تيك توك وتبدد مخاوف "الأمن القومي"

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صفقة اللحظات الأخيرة... "ترامب" يبارك اتفاق تيك توك وتبدد مخاوف "الأمن القومي" صفقة اللحظات الأخيرة... "" يبارك اتفاق تيك توك وتبدد مخاوف "الأمن القومي"
اتفاق وَصَفه مسؤولون أمريكيون بأنه ضروري للحماية من أي تجسس صيني محتمل

صفقة اللحظات الأخيرة...

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ، على الاتفاق المبدئي بين "تيك توك" مع شركتين أمريكيتين، تتيح لهما إبرام شراكة تقنية وتجارية معه على أراضي الولايات المتحدة، في وقت أكد فيه متحدث باسم التطبيق الصيني الشهير، أن الاتفاق يُنهي المخاوف الأمنية بشأنه.

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد أعطيت هذه الصفقة مباركتي، وأعتقد أنها ستكون صفقة رائعة.. وإن حصلتا (أوراكل ووولمارت) عليها سيكون ذلك رائعًا، وإن لم تحصلا عليها فلا بأس".

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت في وقت سابق تنزيل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة الصيني الرائج، على خلفية اعتباره تهديدًا للأمن القومي؛ مما أدى إلى نزاع متصاعد مع الصين حول التكنولوجيا.

وسارع تطبيق "تيك توك" إلى الإعلان عن إعداد اتفاق مع شركة أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة، وشركة "وولمارت" لتكون الشريك التجاري، قبل يوم من سريان حظر فيدرالي على الشركة الصينية التي تملك التطبيق.

وقال متحدث باسم "تيك توك" الذي تملكه شركة "بايت دانس": "نحن سعداء بأن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل ووولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية، وينهي التساؤلات حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث أن أوراكل سوف تصبح "المزود التقني الموثوق المسؤول عن استضافة بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحدة وتأمين أنظمة الحوسبة المرتبطة بها؛ لضمان تلبية جميع متطلبات الأمن القومي الأمريكي بالكامل"؛ مضيفًا: "نحن حاليًا نعمل أيضًا مع وولمارت على شراكة تجارية".

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، السبت، أنها ستؤجل حتى 27 سبتمبر على الأقل الحظر المفروض على تنزيل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، بعد أن كان مقررًا أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.

وقال بيان صدر عن الوزارة مباشرة بعد تأكيد الاتفاق: إن هذا القرار تم اتخاذه "في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة". ووصف مسؤولون أمريكيون الاتفاق بأنه ضروري للحماية من أي تجسس صيني محتمل عبر المنصات.

وكاد الحظر المزمع أن يفاقم النزاع القائم بين واشنطن بكين حول التكنولوجيا، وهو نزاع يقول محللون إنه متمحور حول المنافسة أكثر مما هو متمحور حول المخاوف الأمنية.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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