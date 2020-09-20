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"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:59 مساءً
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:59 مساءً
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:59 مساءً
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد"
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
مدرب الهلال "رازفان": ما تعرض له فريقي من ظلم يؤكد أن هناك مصلحة لفريق آخر
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 05:17 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
روسيا: سماء موسكو تتألق في مهرجان الألعاب النارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 20 سبتمبر 2020 08:57 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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