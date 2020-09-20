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وزيرة الدفاع في لبنان: التنسيق بين الـ"يونيفيل" والجيش اللبناني يردع الانتهاكات الإسرائيلية

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وقالت عكر، في تدوينة على "تويتر" إنه جرى التأكيد، خلال الزيارة على التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لردع الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز الاستقرار في لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، زارت مركز قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" في الناقورة، حيث كان في استقبالها قائد قوات "يونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من كبار الضباط.

وأكدت عكر، على ضرورة أن "تقوم القوات الدولية بإلزام العدو الإسرائيلي بالاحترام الكامل لمندرجات القرار 1701"، وقالت إن "التزام لبنان بالقرارات الدولية لا يعني التخلي عن حقنا بالدفاع عن وطننا وسيادتنا ضد أي إعتداء".

© Sputnik /

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