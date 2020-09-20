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"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:59 مساءً
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:59 مساءً
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:59 مساءً
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد"
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
مدرب الهلال "رازفان": ما تعرض له فريقي من ظلم يؤكد أن هناك مصلحة لفريق آخر
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الخميس 24 سبتمبر 2020 05:38 مساءً
"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 05:17 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
تعليق ناري من "شادي محمد"..بقول للناس الى مشيت من الأهلي فكر كويس بدل ما تقعد تعيط وتقول نفسي أرجع
فيديو
ON Sport
الأحد 20 سبتمبر 2020 03:04 صباحاً
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