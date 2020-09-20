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تعليق ناري من "شادي محمد"..بقول للناس الى مشيت من الأهلي فكر كويس بدل ما تقعد تعيط وتقول نفسي أرجع

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