أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن

Print
يحمل عبارات الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن

أعدت إدارة مدرسة طلحة بن عبيدالله التابعة لتعليم جنوب مكة المكرمة حائطًا إلكترونيًّا، يحمل عبارات الحب والفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية .

ووضعت إدارة المدرسة الرابط الآتي الكتابة الكلمات المعبرة والأشعار والتغني بإنجازات السعودية في عيدها الوطني الـ90:

https://padlet.com/anationalday90/29mosa2krhalp7ik

من جانبهم، شارك عدد من مسؤولي التعليم، وعلى رأسهم خالد الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، وقائدو المدارس والمعلمون والطلاب، بعبارات "وطني عشت فخر المسلمين"، وعدد من العبارات الأخرى.

من جانبه، قال محيسن الزويهري، قائد ثانوية طلحة بن عبيد الله الثانوية بمكة المكرمة: "بكل الود والحب والدعاء لهذا الكيان نقول: كل عام ووطني في أمن وأمان وحفظ الرحمن. ونبارك لقيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على نفوسنا جميعًا، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان على وطننا، وأن يحفظه من كل مكروه، وأن يرفع رايته دائمًا خفاقة".

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

شبكة عيون الإخبارية