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الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا

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الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا
بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد

الهلال يستدعي

أعلن لاعب الهلال (الدولي السابق) محمد الشلهوب، تراجعه عن قرار الاعتزال ، واللحاق بالفريق الكروي الهلالي الأول المشارك في دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)، والمقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي عودة الشلهوب للعب بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وجاءت عودة "الشلهوب" للملاعب بطلب من إدارة الهلال، حيث إن اسم اللاعب ما زال مسجلاً في كشوفات الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا 2020.دوري أبطال آسيا الهلال الجديد محمد الشلهوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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