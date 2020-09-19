"مدني جازان": سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية على قرية حدودية نتج منه إصابة 5 مدنيين

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صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج منه تضرُّر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرُّر ثلاث مركبات مدنية، وإصابة خمسة مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا.

وأفاد بأنه تم نقلهم للمستشفى، وحالاتهم الصحية مستقرة -ولله الحمد-، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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