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اجتماع للاتحاد الآسيوي لمناقشة طلب الهلال تأجيل مباراته الآسيوية

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اجتماع للاتحاد الآسيوي لمناقشة طلب الهلال تأجيل مباراته الآسيوية اجتماع للاتحاد الآسيوي لمناقشة طلب الهلال تأجيل مباراته الآسيوية

اجتماع للاتحاد الآسيوي لمناقشة طلب الهلال تأجيل مباراته الآسيوية

كشفت تقارير إعلامية مطلعة أن اجتماعًا عاجلاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتم عقده لمناقشة وضع الهلال الحالي في المسابقة الآسيوية.

وتقدمت إدارة الهلال بطلب عاجل لتأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام شهر خودرو الإيراني، المنتظر إقامتها غدًا الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المسابقة.

وفي حال لعب الهلال مباراته غدًا سيدخل المباراة بلاعبَيْن فقط في الاحتياطي، إضافة لحارس مرمى.

ويحتل الهلال صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز في المباراة لضمان تأهله لدور الـ 16.دوري أبطال آسيا الهلال الجديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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