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قصف صاروخي على قرية سعودية وإصابة 5 مدنيين

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قصف صاروخي على قرية سعودية وإصابة 5 مدنيين قصف صاروخي على قرية سعودية وإصابة 5 مدنيين

مصراوي Masrawy

10:21 م السبت 19 سبتمبر 2020

وكالات:
أفادت وكالة الأنباء "واس"، بسقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية، على إحدى قرى جازان السعودية، ما أدى إلى إصابة 5 مدنيين.
وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة.
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