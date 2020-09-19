أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرطة البريطانية تفرِّق مظاهرة ضد إجراءات العزل العام

Print
الشرطة البريطانية تفرِّق مظاهرة ضد إجراءات العزل العام الشرطة البريطانية تفرِّق مظاهرة ضد إجراءات العزل العام
لم تعطِ معلومات عن الاعتقالات

الشرطة البريطانية تفرِّق مظاهرة ضد إجراءات العزل العام

فرَّقت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت مسيرة لأكثر من ألف متظاهر؛ خرجوا احتجاجًا على إجراءات العزل العام، التي تهدف لكبح تفشي .

وتجمَّع المتظاهرون في ساحة الطرف الأغر بوسط لندن حاملين لافتات عليها عبارات من قبيل "حرية لا خوف"، و"خدعة".. موجهين هتافاتهم إلى الشرطة قائلين: "اختاروا من تقفون إلى جانبه"، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأمرت الشرطة المتظاهرين قبيل الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش بالمغادرة، معلنة أن التجمع أصبح يعرّض العامة للخطر.

ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل حول قيام رجال الأمن بأي اعتقالات.

وبموجب قوانين، فُرضت في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا، لا يتم السماح بالتجمع في مجموعات تزيد على ستة أفراد، وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها الإرشادات التي من شأنها الحد من خطر انتشار المرض.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية