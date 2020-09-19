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تزامنًا مع يوم الوطن.. التايكوندو يكشف عن أول بطولة على مستوى المملكة

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تزامنًا مع يوم الوطن.. التايكوندو يكشف عن أول بطولة على مستوى المملكة تزامنًا مع يوم الوطن.. التايكوندو يكشف عن أول بطولة على مستوى المملكة
تحت شعار "عمار يا بلادي في عامك الـ 90"

تزامنًا مع يوم الوطن.. التايكوندو يكشف عن أول بطولة على مستوى المملكة

دعت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو جميع الأندية والهيئات للمشاركة في أول بطولة على مستوى المملكة لعروض التايكوندو والتي ستُقام بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 من سبتمبر الحالي.

وفي الصدد ذاته أوضح رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ثامر السعران أن بطولة المملكة الأولى لعروض التايكوندو تأتي لامتداد توجيهات رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد الركن شداد العمري وكل أعضاء مجلس الإدارة بعمل منافسات لضمان استمرارية الأندية في أجواء المنافسات في ظل عدم وجود بطولات بسبب الجائحة.

وأضاف "السعران" أن البطولة ستُقام عن بعد بفريق لا يزيد على (7) لاعبين ولا يقل عن (3) لاعبين مع اشتراط محافظتهم على الاحترازات الوقائية المنصوصة من قِبل وزارتي الصحة والرياضة وسيتم تقييم ذلك من قِبل لجنتي الحكام والمسابقات بالاتحاد ويكون التصويت فيها نسبة (50 ٪) من قِبل الحكام ونسبة (50 ٪) من قِبل الجمهور عبر صفحة الاتحاد باليوتيوب والفريق الذي يحصل على أعلى النقاط سيكون أول بطل يحقق كأس أول بطولة مملكة لعروض التايكوندو.اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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