أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشباب" يعلن رسمياً انتهاء علاقته بـ"المخضرم" حسن معاذ

Print
"الشباب" يعلن رسمياً انتهاء علاقته بـ"المخضرم" حسن معاذ "الشباب" يعلن رسمياً انتهاء علاقته بـ"المخضرم" حسن معاذ
بعد 17 عاماً قضاها في صفوف النادي

أعلن نادي الشباب رسمياً، اليوم السبت، عن انتهاء علاقته بالظهير الأيمن المخضرم حسن معاذ بعد نحو 17 عاماً قضاها في صفوف النادي.

ونشر حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب وأرفقها بعبارة جميلة: "بالحب بدأ وبالحب ترجّل حسن".

وانضم صاحب الـ32 ربيعاً إلى صفوف نادي الشباب عام 2003 ليستمر معه فترة طويلة امتدت لـ2017، وقد خاض آخر مبارياته مع الشباب قبل أسبوعين ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الختامية عندما تقابل الشباب ونظيره الهلال في التاسع من سبتمبر الجاري.

وقضى "معاذ" موسماً في صفوف الفيحاء خلال 2017/ 2018 ليلعب على سبيل الإعارة مع الشباب في يناير 2018 لمدة ستة أشهر لنهاية الموسم.

وقع "معاذ" بعد ذلك مع نادي الاتحاد لمدة موسمين في صيف عام 2018، لكنه عاد من جديد إلى الشباب في الموسم الكروي الماضي.

وتوج "معاذ" خلال مسيرته الرياضية بألقاب؛ كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 2008 و2009 و2014 والدوري السعودي 3 مرات (2004 و2006 و2012) وكأس الأمير فيصل بن فهد.الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

شبكة عيون الإخبارية