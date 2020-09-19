أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البابطين" يتوج طائرة الهلال بكأس النخبة.. ويصل إلى اللقب 15

Print
"البابطين" يتوج طائرة الهلال بكأس النخبة.. ويصل إلى اللقب 15 "البابطين" يتوج طائرة الهلال بكأس النخبة.. ويصل إلى اللقب 15

توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، وبحضور نائب رئيس الاتحاد ناصر الهاجري والأمين العام عبدالعزيز القرناس وأعضاء اتحاد اللعبة فريق الهلال بكاس بطولة النخبة والميداليات الذهبية بعد فوزه على الاتحاد 3/2 وعلى الترجي بذات النتيجة .
واختتمت البطولة، السبت، على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة بمواجهة واحدة استطاع الترجي تحقيق الفوز على الاتحاد 3/2 ليحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد أن حسم الشوط الخامس 15-9 والاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية.
ويعتبر هذا اللقب هو الخامس عشر للهلال، يليه الأهلي بخمسة ألقاب، ثم الوحدة بلقب واحد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

شبكة عيون الإخبارية