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المدينة المنورة.. فريق "غوث" يعثر على مفقود "ضبيا"

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تم تقديم الإسعافات له ونقله للمستشفى

المدينة المنورة.. فريق

عثر فريق "غوث" للبحث والإنقاذ على مفقود "ضبيا" الواقعة على طريق حجر، حيًّا في منطقة جبلية، جنوب محافظة وادي الفرع، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى مع فرق الدفاع المدني.


وتلقى فريق "غوث" للبحث والإنقاذ، بلاغاً من شرطة محافظة وادي الفرع عن وجود ثلاثة أشخاص تائهين في منطقة تسمى "ضبيا" الواقعة على طريق حجر، وتم العثور على اثنين منهم من قبل الدفاع المدني، ويبقى الثالث مفقوداً في المنطقة.

وباشر فريق "غوث"، البحث عن المفقود الثالث، وتم العثور عليه في منطقة جبلية بعد أن سقط من أحد الصخور، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع ونقل مع فرق الدفاع المدني إلى المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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