أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

فرنسا: لا دليل على وجود مخازن متفجرات لحزب الله

Print
فرنسا: لا دليل على وجود مخازن متفجرات لحزب الله فرنسا: لا دليل على وجود مخازن متفجرات لحزب الله

جي بي سي نيوز:- قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن جماعة حزب الله اللبنانية تخزن مواد كيميائية لصنع متفجرات في فرنسا، وذلك بعدما قال مسؤول أميركي كبير إن الجماعة أقامت مخابئ في أوروبا منذ عام 2012.

وكان ناثان سيلز منسق وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب الخميس إن الجماعة المدعومة من إيران تهرب وتخزن مواد كيميائية، ومنها نترات الأمونيوم، من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.

وقال سيلز في إفادة "إنه يخزن هذه الأسلحة في أماكن حتى يتسنى له تنفيذ هجمات إرهابية كبيرة عندما يرى سادته في طهران ضرورة لذلك" ،وفق "سكاي نيوز" .

ولم يقدم المسؤول الأميركي تفاصيل أخرى أو أدلة على وجود تلك الأنشطة.

ونترات الأمونيوم مادة كيميائية صناعية يشيع استخدامها في صنع الأسمدة وكمادة متفجرة في المحاجر والتعدين. وتعتبر آمنة نسبيا في حال خولها من الملوثات وتخزينها بشكل ملائم.

وتكون المادة خطيرة للغاية إذا تعرضت للتلوث ومزجت بوقود أو جرى تخزينها بطريقة غير آمنة كما حدث في مرفأ بيروت في أغسطس حين انفجر 2750 طنا من نترات الأمونيوم مما أسفر عن تدمير الميناء ومقتل 190 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين ردا على مزاعم سيلز "على حد علمنا، لا يوجد شيء ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا اليوم".

وعلى عكس الولايات المتحدة التي تصنف جماعة حزب الله منظمة إرهابية منذ عام 1997، فإن فرنسا تقول إن جناحها له دور سياسي مشروع.

وتصنف ألمانيا وبريطانيا، حليفتا باريس، الجماعة منظمة إرهابية أيضا لكن مسؤولين فرنسيين يقولون إن نبذ الجماعة سيجعل حل الأزمة مستحيلا.

وقال سيلز إن المواد الكيميائية جرى تهريبها إلى أوروبا في عبوات للإسعافات الأولية، وإن من المحتمل وجودها في إسبانيا واليونان وإيطاليا.

وقالت أنييس فون دير مول "ستفرض السلطات الفرنسية أشد العقوبات على أي أنشطة غير قانونية تمارسها أي جماعة أجنبية على أراضينا".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. بحضور الأحمدي

المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. بحضور الأحمدي

معسكر المنتخب في أكتوبر.. موجز الرياضة الأهلى يهزم الإسماعيليى بثلاثية ويقترب من التتويج بالدورى

معسكر المنتخب في أكتوبر.. موجز الرياضة الأهلى يهزم الإسماعيليى بثلاثية ويقترب من التتويج بالدورى

جمهور التالتة - علاء السيد مدير المنتخبات يتحدث عن نجاح حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

جمهور التالتة - علاء السيد مدير المنتخبات يتحدث عن نجاح حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

تغطية خاصة - لقاء خاص مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وك. علي زين لاعب المنتخب المصري

تغطية خاصة - لقاء خاص مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وك. علي زين لاعب المنتخب المصري

شبكة عيون الإخبارية