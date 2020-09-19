"وسام البادية" تختتم فعالياتها بفراشة المندق بحضور 4500 زائر

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بحضور وكيل إمارة الباحة وأمين المنطقة وأعيانها

اختتمت في منتزه الفراشة بالمندق، فعاليات وسام البادية "٢"، والتي نفذتها مؤسسة وسام البادية.

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة، أحمد بن صالح السياري، وأمين منطقة الباحة، الدكتور علي السواط، ووكيل محافظة المندق، المهندس عبدالعزيز بن رقوش.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة فور وصول راعي الحفل، بدأ بالنشيد الوطني، ثم كلمة لوكيل محافظة المندق، المهندس عبدالعزيز بن رقوش، شكر فيها الرعاية والاهتمام والدعم الذي تحظى به المحافظة من أمير المنطقة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومقدمًا شكره لوكيل الإمارة، أحمد السياري، على حضوره وتشريفه للمحافظة وأهاليها.

وألقى أمين منطقة الباحة، الدكتور علي السواط، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها، إن فعاليات وسام البادية أصبحت علامة بارزة على خارطة السياحة في منطقة الباحة بدعم من أمير المنطقة، حيث لا يقتصر أثرها وتمثيلها على محافظة المندق، بل شمل جميع محافظات الباحة.

ثم ألقى المشرف العام على الفعاليات، عبدالله الزهراني، كلمته متقدمًا بالشكر لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته الدائمة، ومرحبًا وشاكرًا وكيل إمارة منطقة الباحة وأمينها، ومحافظ المندق، ووكيل المحافظة، ورئيس بلديتها على الدعم والمتابعة وتذليل الصعوبات. كما تقدم "الزهراني" بالشكر والتقدير لجميع من حضر الفعاليات وشارك فيها من إعلاميين وشعراء وممثلين ومواهب وفرق شعبية واستعراضية، وكل مسؤولي وأفراد الدوائر الحكومية وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة الذين كانوا شركاء نجاح بتعاونهم.

شمل الحفل مشاركات فرق شعبية واستعراضية وإعلان وتكريم الفائزين بمسابقة أفضل فرقة شعبية وأفضل فرقة استعراضية التي نظمتها إدارة الفعاليات وتحكيمها من قبل لجنة تحكيم خاصة، ومشاركة الجمهور عبر حسابات الفعاليات بوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الاحتفال، تفضل وكيل إمارة الباحة، بتسليم دروع تذكارية وشهادات لشركاء النجاح ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والإعلاميين والمشاركين بالفعاليات، كما تسلم راعي الحفل هدية تذكارية من مالك مؤسسة وسام البادية والمشرف على الفعاليات.

يذكر أن فعاليات وسام البادية "2"، استمرت من ١٤٤١/١١/١٨هـ حتى غرة صفر من هذا العام١٤٤٢هـ، وبشكل يومي، مستقبلة الآلاف من الزوار من جميع فئات المجتمع، من داخل المنطقة وخارجها وبدخول مجاني، حيث قدم فيها العشرات من الفعاليات والأمسيات لكل أفراد الأسرة، بالإضافة لأركان ومعارض توعوية ومنافذ بيع وألعاب ترفيهية.