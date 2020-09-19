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طقس جازان يدخل مرحلة استقرار تتخللها تكونات ماطرة محلية حتى أواخر سبتمبر

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طقس جازان يدخل مرحلة استقرار تتخللها تكونات ماطرة محلية حتى أواخر سبتمبر طقس جازان يدخل مرحلة استقرار تتخللها تكونات ماطرة محلية حتى أواخر سبتمبر
باستثناء بعض الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات

طقس جازان يدخل مرحلة استقرار تتخللها تكونات ماطرة محلية حتى أواخر سبتمبر

دخل طقس منطقة جازان حالة من الاستقرار، باستثناء بعض التكونات الماطرة الخفيفة على بعض المحافظات، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، وفق توقعات الراصد الجوي.

وقال الراصد الجوي علي مشهور، لـ"سبق": "الأجواء مستقرة في منطقة جازان؛ بسبب جثوم للمرتفع الجوي على أجواء المملكة؛ مما يعطي استقرارًا حتى نهاية سبتمبر الحالي، حيث يُتوقع عودة الأمطار ذات نطاق واسع مع عودة للتيارت الدافئة الرطبة القادمة من بحر العرب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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