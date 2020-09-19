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تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

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السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة
"التميمي" نوّه بالنهضة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

شارك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة المنعقدة افتراضيًا أمس الجمعة بمشاركة قادة مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في أنحاء العالم.

وتعمل اللجنة على إطلاق الأنشطة والمبادرات التي تُعنى باستخدام النطاق العريض بوصفه أداة تمكينية لبناء مستقبل المجتمعات، وتنميتها في المجالات التي تُعنى بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه المحافظ بالنهضة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وجهود المملكة خلال مدة رئاستها لمجموعة العشرين لإتاحة فرص العالم الرقمي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وقيادتها للملفات الدولية ذات الصلة بردم الفجوة الرقمية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتسخير التقنية لمواجهة جائحة كورونا.

وخلال أعمال اللجنة، ناقش أعضاؤها مجموعة واسعة من القضايا المهمة من الصحة الرقمية والتعليم الرقمي، إلى حماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت، إضافة إلى ريادة الأعمال.

وتأتي مشاركة المملكة العربية في أعمال لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض إيمانًا منها بجهود اللجنة في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للجميع إسهاماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب.

يذكر أن المملكة عضو فاعل في لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة التي تُعد من اللجان التابعة للأمم المتحدة وأُطلِقت قبل عشر سنوات، وبعد اعتماد أهداف التنمية المستدامة (SDGs) تتمثل رؤية اللجنة في تسخير الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الدول على تبنّي سياسات وطنية للنطاق العريض لتعزيز التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي عالمياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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