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محافظة صامطة تنوه بتوجيه "آل الشيخ" بتوحيد خطب الجمعة حول توحيد المملكة

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محافظة صامطة تنوه بتوجيه "آل الشيخ" بتوحيد خطب الجمعة حول توحيد المملكة محافظة صامطة تنوه بتوجيه "آل الشيخ" بتوحيد خطب الجمعة حول توحيد المملكة
تزامناً مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة

محافظة صامطة تنوه بتوجيه

نوهت محافظة "صامطة" التابعة لإمارة منطقة جازان، بتفاعل الخطباء بالمحافظة مع توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتوحيد خطب يوم أمس الجمعة، للتذكير بنعمة توحيد المملكة، تزامناً مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة، في سابقة في تاريخ الوزارة لمواكبة هذه المناسبة الوطنية عبر منابر الجمعة.

ونشرت محافظة "صامطة" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع لمقتطفات خطب الجمعة لعدد من الخطباء بالمحافظة، تناولوا نعمة توحيد المملكة والجهود التي قدمها ولاة الأمر منذ عهد المؤسس -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاخر بالمنجزات عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.


وكانت منابر الجمعة في أكثر من عشرين ألف جامع ومسجد مساند بالمملكة قد توحدت خطبهم يوم أمس، للحديث عن نعمة توحيد المملكة والتنويه بمنجزات الوطن وخدمة ولاة أمره للإسلام والمسلمين بالعالم، ورعاية الحرمين الشريفين وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة للمواطنين في إطار برامج وزارة الشؤون الإسلامية لمواكبة هذه المناسبة الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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