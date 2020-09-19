أمانة جدة تعتمد فعاليات ذكرى اليوم الوطني الـ90

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تشتمل على مسابقات وفنون تشكيلية وإضاءة وأعلام

اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها في الطرق الرئيسية والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع للاحتفاء باليوم الوطني، والتي تشمل أعلام الزينة والإضاءة، وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية، ونشر التهنئة، والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الـ90 والذي تنطلق فعالياته في السادس من شهر صفر تحت شعار (همة حتى القمة).

وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني، أن سكان وزوار جدة وعلى مدى ثلاثة أيام سيكونون على موعد مع عروض مهارات الفروسية بالزي العربي والراية السعودية في بوابتي جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، كما سيجري توحيد لون البوابتين ومبنى الأمانة الرئيسي ومباني البلديات باللون الأخضر خلال فترة العروض.

وبين "الزهراني" أن أمانة جدة بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ستطلق مسابقة عن بعد بعنوان (90 عامًا) للمشاركة برسمة أو صورة عن الوطن وتستمر لمدة 30 يومًا، كما ستقيم الأمانة بالشراكة مع جمعية إبداع دورة تدريبية عن بعد لمدة يوم واحد بعنوان (إدارة الحكومة في تطوير القطاع غير الربحي من عهد المؤسس إلى سلمان الحزم)، وتتواصل فعاليات الأمانة بإطلاق تحدي #احتفال_جدة_بالوطن على منصة يلا جدة (YallaJeddah.sa)، وذلك لجميع السكان من مواطنين ومقيمين عبر مشاركة صوراحتفالاتهم باليوم الوطني بشكل إبداعي يعبر عن مشاعر حبهم للوطن والحصول على فرصة الفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 90,000 ريال سعودي، مشيرًا إلى أن المبادرة ينفذها مركز الإبداع البلدي بالتعاون مع شركة تام التنموية المحدودة، فيما سيكون آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020م.

وأضاف أن مركز الملك عبدالعزيز سيحتضن معرضًا فنيًا وورشة لفنانين تشكيليين، بجانب تنظيم فعالية رسومات جرافيتي للملك سلمان وولي عهده -حفظهما الله- في ممشيي التحلية والرحاب وحديقة الإرادة، كما ستقيم الأمانة في الصيرفي مول لوحة جدارية بطول 90 مترًا بالتعاون مع جمعية عيون جدة، لافتًا إلى أن الأمانة بالتعاون مع الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي ستطلق مبادرة فنية جديدة تحت شعار "رسم وطن" للرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسية تزامنا مع انطلاق احتفالات المملكة بيومها الوطني.

وبين وكيل الأمين لخدمة المجتمع أن الطرق والميادين ستتزين بالأعلام والإضاءة وذلك في (ميادين الكرة الأرضية والتحلية والقناديل وطرق الملك والسلام والأندلس وشارع الأمانة، كما ستشمل العروض أعمال الـ 3D Mapping في ميدان النورس على الواجهة البحرية، إضافة لتركيب شاشات LED على محور ميدان الكرة الأرضية تعرض هوية وشعارات اليوم الوطني وصور القيادة الرشيدة، بجانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسية لنشر التهنئة بذكرى اليوم الوطني الـ90.