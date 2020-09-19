أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

4700 مدرسة في تعليم الرياض تحتفي غدًا باليوم الوطني الـ90

Print
4700 مدرسة في تعليم الرياض تحتفي غدًا باليوم الوطني الـ90 4700 مدرسة في تعليم الرياض تحتفي غدًا باليوم الوطني الـ90
لمدة أسبوع.. وتحت شعار "همة حتى القمة" عبر المنصات الإلكترونية

4700 مدرسة في تعليم الرياض تحتفي غدًا باليوم الوطني الـ90

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ابتداءً من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع باليوم الوطني الــ"90"، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة"، وينفذ عن بُعد على مستوى مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقًا من ترسيخ معاني الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى أبنائنا الطلاب.

وأوضح "الوهيبي"، أن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة" سينطلق بفعالياته وبرامجه وأنشطته عن بُعد، وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة بدءًا من غد الأحد 3/2 وحتى الأحد 10/2/1442هـــ.

وبيّن "الوهيبي" أن هناك لجانًا تنفيذية مشكلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة عن بُعد، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية سواء في المكاتب والمدارس، لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني الــ"90 "، مؤكدًا على توثيق جميع الفعاليات المنفذة والرفع بالتقارير الختامية.

وتتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني فعاليات متنوعة يتم تنفيذها عن بُعد وعبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسات المجتمعية والتطوعية، وتتناول الفعاليات جهود المملكة في حفظ الأمن وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار "كن حذرًا"، إلى جانب فعاليات متنوعة عن تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وأنشطة معبرة عن مشاعر الولاء والانتماء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

شبكة عيون الإخبارية