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المدينة.. "فيصل بن سلمان" يُدشن "تأمين الحقائب الإلكترونية" للطلبة المحتاجين

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المدينة.. "فيصل بن سلمان" يُدشن "تأمين الحقائب الإلكترونية" للطلبة المحتاجين المدينة.. "فيصل بن سلمان" يُدشن "تأمين الحقائب الإلكترونية" للطلبة المحتاجين
أمير المنطقة وجه بإيصال الأجهزة واللوازم التقنية خلال 3 أسابيع كحدّ أقصى

المدينة..

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مشروع تأمين الحقائب الإلكترونية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة بمنطقة المدينة المنورة ، في كافة مراحل التعليم العام ؛ لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر المنصات التي اعتمدتها وزارة التعليم، بالتعاون بين مبادرة "خير المدينة"، وتعليم منطقة المدينة المنورة.

ووجه الأمير بإيصال كافة الأجهزة واللوازم التقنية لكافة المحتاجين خلال 3 أسابيع كحد أقصى، كما وجه بتأمين أجهزة الطلاب من أسر الأيتام المكفولين في جمعية تكافل الخيرية، واستقبال الأجهزة الراجعة من الإدارات الحكومية وإعادة تأهيلها وتوزيعها عبر الجمعيات للأسر المحتاجة وفق الآليات النظامية التي تضمن الاستفادة منها، موجهاً شركات الاتصالات في المنطقة لتفقد الأماكن التي يضعف فيها إرسال الانترنت وتقويتها ، داعياً كافة المانحين من رجال الأعمال والشركات وشركات الاتصال وكافة الجمعيات للمساهمة في هذا المشروع الخيري.

ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى تأمين ستة آلاف جهاز لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة، كما يتضمن صيانة وبرمجة وإصلاح الأجهزة مجاناً، بالتعاون مع فرع التعليم التقني والتدريب المهني، وموقع صيانة المستلزمات التعليمية ومنافذ جمعية تكافل لرعاية الأيتام.

وأعرب وزير التعليم عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على هذه المبادرة التي جاءت لتلمس حاجة الأسر المحتاجة وحرص الأمير على توفير التعلم للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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